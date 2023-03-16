Супругов, обманувших владельцев залоговых авто в Алматы и Астане, ищет полиция

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Adam Gault / Getty Images

Мошенники оставили жителей Алматы и Астаны без машин и денег – известно о 30 пострадавших, но их число может быть больше, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что автомошенники придумали новую схему обмана – искали владельцев залоговых авто, оформляли машины на себя и перепродавали.

Акбота Кожагельдинова рассказала, как попалась на уловку мошенников. Женщина четыре года назад приобрела машину в кредит, чтобы зарабатывать на жизнь. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем ей пришлось выставить авто на продажу. К несчастью, ее машиной заинтересовались злоумышленники.

"Здоровье мое ухудшилось из-за остеохондроза и грыжи в желудке. Для лечения мне требовались большие деньги. Потому я решила продать автомобиль. Но это было не просто сделать, так как он у банка в залоге. Вдруг нашлись клиенты по имени Кемель и Венера. Они сказали, что готовы купить машину, но не сразу: в течение 4-5 месяцев будут выплачивать кредит, а затем внесут полную оплату. Единственное условие – выписать им генеральную доверенность. Из-за нужды я согласилась на их условия", – рассказала Акбота.

По ее словам, первые три месяца покупатели оплачивали кредит, а после – исчезли.

Как отметили корреспонденты, обманутые продавцы позже выясняли, что их машины уже успели перепродать.

"На техпаспорте же чужое имя написано, они говорят: "Это мой братишка. Он сейчас работает на вахте, не может приехать. И братишка меня попросил продать машину. Вот вам документы, вот вам ключи". Договариваются о цене, берут у них наличку и говорят: "Машина в залоге, я поеду в банк, оплачу. И на законных основаниях через три дня арест снимает банк, и я переоформляю на вас". И они соглашаются, тоже деньги отдают", – рассказал еще один потерпевший – Азамат Сабитов.

Сообщается, что супруги обманывали и покупателей. В полицию уже обратились 30 человек, пострадавших от действий мошенников. В основном это жители Астаны и Алматы.

"От Маманкуловых поступают мне угрозы, оскорбления. Угрозы, что меня убьют, надо мной надругаются, что ко мне придут домой и дома меня "шлепнут". Я живу одна, я опасаюсь за свою жизнь. Я позвонила в полицию, мне сказали: "Наймите охрану. Мы же не можем вас охранять". Я говорю: "Примите меры. Сколько можно?" Сказали, что примут меры, но меры никто не принял", – заявила Анжела Москалева.

Как сообщили корреспондентам в полиции, необходимые меры уже приняты, сейчас идет розыск подозреваемых.

Также стражи порядка проверяют на причастность к мошенничеству других лиц. В случае если вина супругов будет доказана, обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: КТК

На официальном сайте МВД РК полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно совершать поспешных действий, касающихся финансовых операций. Необходимо все тщательно перепроверять, а в случае обмана – сразу обращаться в полицию.

Также стражи порядка призывают никому и ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные, номера карт, логины и пароли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013077-suprugov-obmanuvshih-vladeltsev-zalogovyh-avto-v-almaty-i-astane-ischet-politsiya/