Спецоперацию провело МВД в Кызылорде, задержаны 10 человек (видео)

Спецназ. Кадр из видео: polisia.kz

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД РК провел спецоперацию в Кызылорде и задержал 10 человек, подозреваемых в тяжких преступлениях, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в результате спецоперации в полицию было доставлено 10 человек. Все они, по версии следствия, неоднократно участвовали в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности.

"Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство.

Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство", - говорится в сообщении.

Кроме того, как установила полиция, задержанные неоднократно публиковали в соцсетях видео, на которых запечатлено, как они пользуются огнестрельным оружием в общественных местах.

Полицейские провели более 20 обысков, изъяли боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, согласно статье 106 УК РК, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в Казахстане предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Если преступление было совершено в группе или повлекло смерть человека, подозреваемым грозит от 8 до 12 лет колонии.

Как уточняется на портале ИПС "Әділет", покушением на убийство признаются умышленные действия, при совершении которых виновный осознавал их общественно опасный характер, действовал с целью противоправного причинения смерти потерпевшему, предвидел ее наступление и желал этого, но по независящим от него обстоятельствам смерть не наступила.

При этом, согласно статье 24 УК РК, уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье кодекса, что и за оконченное преступление.

Согласно статье 99 УК РК, за убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений; наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 293 УК РК гласит, что хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Максимальное наказание за хулиганство - штраф до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013076-spetsoperatsiyu-provelo-mvd-v-kyzylorde-zaderzhany-10-chelovek-video/