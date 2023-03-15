Подполковника полиции осудили и лишили звания в Караганде

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подполковник и майор полиции предстали перед судом за получение и дачу взятки в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

По материалам дела, подполковник полиции занимал должность начальника отдела специальной и профессиональной подготовки управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области.

Второй подсудимый, бывший в звании майора, являлся заместителем начальника отдела по кадровой политике отдела полиции Каражала.

По версии следствия, будучи ответственным за боевую и тактическую подготовку личного состава ДП, подполковник пытался извлечь из этого личную выгоду.

При проведении зачета по боевым приемам борьбы он поставил неудовлетворительную оценку майору из Каражала и пообещал ее исправить за 40 тысяч тенге. Вскоре деньги были зачислены на его банковскую карту. Также в знак благодарности майор привез ему восемь литров кумыса.

Аналогичным способом подполковник получил деньги от старшего инспектора управления местной полицейской службы. Во время зачета последний болел, но за положительную "сдачу" нормативов заплатил подполковнику 60 тысяч тенге.

Факты получения и дачи взятки были раскрыты сотрудниками Антикоррупционной службы. В ходе следствия подполковник был взят под стражу, а майор находился под подпиской о невыезде.

Третий фигурант коррупционного дела к тому времени стал активно сотрудничать со следствием и добровольно уволился из управления местной полицейской службы.

В суде подполковник и майор вину не признали. Они утверждали, что давно дружат, а 40 тысяч тенге были перечислены в счет возвращения долга.

Изучив все собранные по делу доказательства, выводы экспертов, Казыбекбийский районный суд признал подполковника виновным в получении взятки путем мошенничества.

Майора признали виновным в даче взятки.

В итоге суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы. Они должны выплатить штраф в размере 3,6 и 1 млн тенге соответственно. Также оба осужденных лишены специальных званий и права работать на государственной службе.

Согласно ст.22 Закона РК "О правоохранительной службе" сотрудникам присваиваются следующие специальные звания или классные чины:

1) рядовой состав:

рядовой;

2) младший начальствующий состав:

младший сержант;

сержант;

старший сержант;

старшина;

3) средний начальствующий состав:

младший лейтенант;

лейтенант, юрист 3 класса;

старший лейтенант, юрист 2 класса;

капитан, юрист 1 класса;

4) старший начальствующий состав:

майор, младший советник;

подполковник, советник;

полковник, старший советник;

5) высший начальствующий состав:

генерал-майор, государственный советник 3 класса;

генерал-лейтенант, государственный советник 2 класса;

генерал-полковник, государственный советник 1 класса;

государственный советник высшего класса.

Специальные звания или классные чины присваиваются сотрудникам персонально в последовательном порядке с учетом квалификации, образования, отношения к службе, выслуги лет и занимаемой штатной должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013007-podpolkovnika-politsii-osudili-i-lishili-zvaniya-v-karagande/