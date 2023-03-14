Ударили и выхватили телефон: грабители напали на женщину в Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подозреваемых в грабеже молодых парней задержали стражи порядка Алматы - злоумышленники напали на женщину, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

О произошедшем нападении сообщила потерпевшая. Как оказалось, преступление произошло на пересечении Абая и Алтынсарина вечером.

Двое неизвестных ударили ее и выхватили из рук iPhone - сумма ущерба составила 400 тыс. тенге, сообщили в полиции.

Подозреваемые задержаны.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр рассказал подробности.

"Доставленные в полицию фигуранты 2002 года рождения. После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и возвращен владелице. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", сообщил он.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 191 УК РК "Грабеж".

В настоящее время, установлена причастность подозреваемых, предположительно, к двум грабежам - проверка продолжается.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Грабеж, совершенный неоднократно, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012889-udarili-i-vyhvatili-telefon-grabiteli-napali-na-zhenschinu-v-almaty/