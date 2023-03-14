Чиновника на 7 лет отправили в тюрьму в СКО

Талгат Кенжебаев. Фото: gov.kz

Члена ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области осудили на 7 лет лишения свободы за неоднократное получение взяток. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года Талгат Кенжебаев по результатам проверки в Айыртауском центре социального обслуживания взял с должностных лиц вознаграждение в сумме 2,5 млн тенге за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений, за которые грозила дисциплинарная и административная ответственности с возмещением причиненного ущерба.

В это же время Ревизионной комиссией по Северо-Казахстанской области аудит проводился и в управлении координации занятости и его подведомственных организациях, где также обнаружен ряд нарушений.

Как отметили в Антикоррупционной службе, Талгат Кенжебаев, возглавляя группу аудиторов, вместо направления предписания в адрес акима области для рассмотрения вопроса о привлечении руководителя госоргана Алмаза Кошманова к дисциплинарной ответственности вымогал взятку.

"В ходе личной встречи с Кошмановым, Кенжебаев предъявил ему незаконные требования о предоставлении материального вознаграждения в виде талонов на 300 литров бензина марки АИ-95 за непринятие мер. Кошманов, не желая тратить свои личные средства, безвозмездно из вверенного ему управления изъял талоны на 400 литров, из которых 100 использовал на личные нужды", - сообщил руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.

Приговором суда Петропавловска Алмаз Кенжебаев осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Также в доход государства конфискована сумма, составляющяя предмет взятки.

Этим же приговором Алмаз Кошманов признан виновным в растрате чужого имущества и даче взятки с назначением наказания в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет около 2 млн тенге.

В отношении должностных лиц центра социального обслуживания уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, потому что они добровольно сообщили о совершенном преступлении и содействовали предварительному следствию.

По информации официального сайта Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области, Талгат Кенжебаев родился 5 июля 1979 года в Целинограде (ныне Астана). Женат, воспитывает четверых детей.

Образование - высшее. Окончил Кокшетауский университет имени Уалиханова по специальности "экономика и менеджмент в строительстве", Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева по специальности "юриспруденция".

Был членом ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области. В декабре 2016 года ему присвоена квалификация "государственный аудитор".

Ревизионная комиссия по Северо-Казахстанской области является государственным органом, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль за исполнением местного бюджета.

Ее миссия - повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора в целях укрепления финансовой дисциплины и обеспечения экономической стабильности на территории региона.

Основные задачи Ревизионной комиссии:

1) осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне за исполнением местных бюджетов, использованием активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;

2) контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, законодательства о государственных закупках и иных нормативных правовых актов РК в области исполнения местных бюджетов, использования средств бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;

3) анализ и оценка исполнения местных бюджетов, реализации программ развития территорий и бюджетных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012857-chinovnika-na-7-let-otpravili-v-tyurmu-v-sko/