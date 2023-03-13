Компания из нескольких человек выпивала на улице и напала на полицейских в СКО

Кулак. Иллюстративное фото: pexels.com

До семи лет лишения свободы грозит нескольким жителям райцентра в СКО за то, что они напали на полицейских. Инцидент произошел накануне, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, вечером 12 марта в райцентре Мамлютке в ходе патрулирования стражи порядка заметили компанию людей, распивавших спиртное во дворе многоквартирного дома.

На замечание полицейских о том, что они нарушают общественный порядок, группа людей отреагировала агрессивно. Они применили в отношении представителей власти физическую силу.

Отмечается, что одному из сотрудников полиции пришлось применить оружие – пистолет газотравматического действия. В результате двое нападавших обратились за медпомощью, госпитализация им не потребовалась.

По информации стражей порядка, трое подозреваемых 38, 27 и 20 лет были водворены в изолятор временного содержания.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 380 Уголовного кодекса РК “Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти”.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, согласно статье 308 УК РК, угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц по предварительному сговору наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012713-kompaniya-iz-neskolkih-chelovek-vypivala-na-ulitse-i-napala-na-politseyskih-v-sko/