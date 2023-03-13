Женщина "выиграла" машину и осталась без денег на карте в Кызылорде

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Кызылорды попалась на уловку мошенников и лишилась денег на своей банковской карте, сообщается на официальном медиапортале МВД polisia.kz.

По информации стражей порядка, 32-летней жительнице города позвонили неизвестные и сообщили, что она якобы выиграла автомобиль. Злоумышленники убедили ее пройти по ссылке, которую отправили на ее номер.

Отмечается, как только потерпевшая перешла по этой ссылке, с ее банковского счета списали 315 тыс. тенге.

Кызылординка обратилась в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый - им оказался 22-летний астанчанин.

В отношении него в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации полиции, сейчас по данному факту ведется следствие по статье "Мошенничество" (ч.2 ст. 190 УК РК).

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

- наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012680-zhenschina-vyigrala-mashinu-i-ostalas-bez-deneg-na-karte-v-kyzylorde/