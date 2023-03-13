Должностных лиц СПК "Шымкент" подозревают в хищении почти 69 млн тенге

Следственные действия. Кадр из видео: АФМ РК

В Шымкенте должностных лиц подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере при реализации социально значимых товаров в виде 3000 тонн муки 1-го сорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Новости МВД РК".

Как рассказали в ведомстве, в отношении должностных лиц АО "СПК "Шымкент" зарегистрировано досудебное расследование.

По заключению аудитора департамента внутреннего государственного аудита сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге.

Расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК иная информация не разглашается.

Отметим, что за присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, предусматривается уголовная ответственность по ст.189 УК РК.

Так, согласно ч.1 вышеуказанной статьи подобные деяния наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Присвоение или растрата, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, совершенные:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Деяния, совершенные:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности.

Не являются разглашением данных досудебного расследования:

1) передача сведений по уголовному делу, изложенных в запросах, ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах, исходящих от участников процесса в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2) представление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в нем защитником, представителем потерпевшего на договорной основе в качестве эксперта, специалиста, при условии ознакомления его с ответственностью по статье 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан и дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия лица, осуществляющего досудебное расследование, либо прокурора с оформлением соответствующей расписки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012641-dolzhnostnyh-lits-spk-shymkent-podozrevayut-v-hischenii-pochti-69-mln-tenge/