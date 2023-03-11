Бывший руководитель и давший ему взятку осуждены в Семее

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Судом №2 Семея рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по обвинению в получении взятки. Также на скамье подсудимых оказался подозреваемый в даче взятки. Об этом сообщается на официальной странице Абайского областного суда в Facebook.

Бывший чиновник был предан суду по ч.2 ст.366 (Получение взятки), а второй фигурант дела - по ч.2 ст.367 УК РК (Дача взятки).

Как было установлено в суде, руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Семея лично получил от гражданина взятку в сумме 1 млн 710 тыс. тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по оказанным услугам, а именно за предоставление гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет и общее покровительство.

Вина подсудимых была полностью доказана собранными по делу материалами. Суд при назначении наказания учел смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В итоге экс-чиновнику назначили штраф в 50-кратном размере от суммы взятки - 85,5 млн тенге, а тому, кто дал взятку - 30-кратный размер от переданной суммы, то есть 51,3 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно ч.2 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012524-byvshiy-rukovoditel-i-davshiy-emu-vzyatku-osuzhdeny-v-semee/