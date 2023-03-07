Почти полтысячи сайгачьих рогов нашли у сельчанина в ЗКО (видео)

Рога сайги. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Западно-Казахстанской области обнаружили 465 рогов сайги, которые незаконно хранились в одном из сел региона. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Под подозрение попал 38-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района. По данным стражей порядка, крупную партию сайгачьих рогов он прятал в хозяйственной постройке.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами – прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Согласно статье 339 Уголовного кодекса РК, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

При этом, в части 1-1, по которой заведено данное уголовное дело, сообщается, что то же преступление в отношении сайгаков наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Добавим, что дериват (от латинского "derivatus" – "произведенный") – это предмет, возникающий на основе другого; производное от чего-нибудь первичного. Такое объяснение дается в Толковом словаре Ушакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012118-pochti-poltysyachi-saygachih-rogov-nashli-u-selchanina-v-zko-video/