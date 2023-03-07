Пропавший у акмолинца автомобиль проехал мимо него, пока он ждал полицию

Угнанный автомобиль. Фото: ДП Акмолинской области

Необычный инцидент произошел с акмолинцем. Мужчина оставил автомобиль незапертым, его угнали, а потом увидел, как машина проехала мимо него, пока он ждал полицейских, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, 3 марта в отдел полиции Астраханского района обратился 49-летний житель села Жалтыр с заявлением об угоне его автомобиля Volkswagen Passat.

Он пояснил, что оставил машину во дворе дома незапертой, ключи были в замке зажигания, потому что собирался поехать по делам. Выйдя на улицу, мужчина уже не обнаружил своего авто и обратился в "102". Сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

"Угонщик проехал мимо владельца автомобиля, когда тот ждал сотрудников полиции. Акмолинец побежал за ним. Оставив машину на дороге, злоумышленник скрылся на другой улице", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Он решил прокатиться на автомобиле односельчанина, а потом припарковать его на прежнем месте. Но, увидев владельца машины, испугался и проехал мимо.

Также оказалось, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту ведется досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК.

Отметим, что в соответствии с вышеуказанной статьей неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как указывается на сайте gov.kz, под угоном автомобиля подразумевают два преступления:

угон без цели хищения (например, "покататься" или использовать как транспорт при совершении другого преступления);

кража (тайное хищение машины в корыстных целях).

Порядок действий при пропаже автомобиля

Первым делом нужно позвонить в дежурную часть по номеру 102.

Оперативное обращение в полицию приводит в действие стандартную процедуру при угонах - введение плана "Перехват", так как в течение первых нескольких часов наиболее высоки шансы найти машину.

В рамках плана "Перехват" данные угнанного автомобиля сообщают не только постам дорожной полиции, но и в другие подразделения и службы, имеющие радиосвязь (например, аварийной, пожарной, такси). Организуются контрольные и заградительные посты. Информация об угоне вносится в базы данных, а также производятся оперативные действия, включающие:

проверку лиц, осужденных за аналогичные преступления;

проверку автомастерских и автостоянок;

установление очевидцев преступления.

Затем нужно подать заявление об угоне в письменной форме. Его составляют путем заполнения бланка в дежурной части полиции либо подачи онлайн-заявления через сервис Генеральной прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012023-propavshiy-u-akmolintsa-avtomobil-proehal-mimo-nego-poka-on-zhdal-politsiyu/