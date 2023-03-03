Мужчина притворился директором завода и обманул астанчанку на 91 млн тенге

Свидание. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане вынесли приговор мужчине, который, притворившись директором завода, обманул астанчанку на почти 92 млн тенге, сообщается на .

Как установил суд, мужчина познакомился с горожанкой в соцсетях и в ходе переписки убедил женщину в том, что влюблен в нее.

"Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, а также сообщая другие ложные сведения, в том числе о смерти своих близких, вследствие чего он остро нуждается в деньгах, осужденный обманул потерпевшую, которая перечисляла ему на протяжении определенного периода времени через банковские онлайн-переводы различные суммы", – говорится в сообщении суда.

В общей сложности астанчанка отдала мошеннику 91,6 млн тенге.

В итоге мужчину осудили по части 4 статьи 190 УК РК и приговорили к 5 годам колонии. Его также обязали возместить потерпевшей материальный ущерб в 91 млн тенге.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание, принять во внимание наличие на иждивении 5 несовершеннолетних детей, неработающей супруги, а также состояние здоровья.

Однако суд оставил приговор без изменений.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Часть 4 статьи 190 УК РК гласит, что мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011625-muzhchina-pritvorilsya-direktorom-zavoda-i-obmanul-astanchanku-na-91-mln-tenge/