Подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов в Казахстане задержала полиция (фото)

Обнаруженные драгметаллы. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские задержали группу лиц, подозреваемую в незаконным обороте драгоценных металлов на территории Казахстана, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

"Сотрудниками УБОП ДП на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории РК", – гласит сообщение.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 295-1 УК РК. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Купюры. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Купюры. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Статья 295-1 УК РК предусматривает наказание за незаконную добычу, приобретение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Согласно части 3 данной статьи, вышеупомянутые деяния, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011066-podozrevaemyh-v-nezakonnom-oborote-dragmetallov-v-kazahstane-zaderzhala-politsiya-foto/