Предполагаемых наркосбытчиков, промышлявших в Алматы, задержала полиция (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали пятерых мужчин, которых заподозрили в сбыте наркотиков. У них были изъяты деньги, наркотики, а также поддельные удостоверения пенсионеров ОВД, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В ходе спецоперации, проведенной при содействии полицейского спецназа, в Алматы были задержаны пятеро мужчин. Как сообщили стражи порядка, все они уроженцы Шуского района Жамбылской области.

"Подозреваемые были задержаны в разных частях мегаполиса. К примеру, гражданин А., 1977 года рождения, был блокирован в микрорайоне Калкаман. В ходе санкционированного обыска у него изъято четыре свертка с прессованным гашишем, денежные средства в размере 1 миллион 150 тысяч тенге и поддельное удостоверение пенсионера ОВД", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

При этом, по его словам, в котельной комнате в доме фигуранта были найдены металлические весы, а также семь полиэтиленовых пакетов с гашишем, общий вес которых составил более 4 килограммов.

"К слову, такой же "липовый" документ был изъят еще у одного члена группы – у 40-летнего гражданина О. В результате спецоперации из незаконного оборота было изъято в общей сложности порядка 34 килограммов гашиша. Подозреваемые взяты под стражу", – добавил Алмагамбетов.

По словам полицейских, канал поставки наркотика в Алматы установлен. В настоящее время проверяется круг потенциальных потребителей зелья.

"Вместе с тем ДП Алматы сообщает, что иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат", – подчеркнули представители МВД.

Отметим, что наказание за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов установлено в статье 297 Уголовного кодекса РК.

В лучшем случае такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

При этом те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010958-predpolagaemyh-narkosbytchikov-promyshlyavshih-v-almaty-zaderzhala-politsiya-video/