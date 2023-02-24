"Злоупотребил доверием": майора полиции в Астане наказали за покушение на мошенничество

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Столичный суд вынес приговор бывшему майору полиции, которого признали виновным в покушении на мошенничество, об этом говорится на официальном сайте суда города Астаны.

Согласно материалам дела, подсудимый работал заместителем начальника отдела полиции УП района "Алматы" столицы.

"Он пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками управления собственной безопасности", – говорится в сообщении суда.

Таким образом, по информации ведомства, экс-сотрудник полиции признан виновным в покушении на мошенничество, то есть, в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном должностным лицом.

Отмечается, что подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение, признал вину и раскаялся. В результате его штрафовали на 7,5 млн тенге. Потерпевшая согласилась с мерой наказания.

"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие на иждивении трех малолетних детей.

Отягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано нарушение присяги", – добавили в суде.

Также, согласно приговору, осужденный был лишен звания майора полиции и больше не сможет вернуться на государственную службу.

Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010778-zloupotrebil-doveriem-mayora-politsii-v-astane-nakazali-za-pokushenie-na-moshennichestvo/