Кричал, что убьет: знакомство с парнем в баре обернулось нападением в Астане

Домашнее насилие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жительница Астаны заявила о том, что на нее с подругой напал мужчина, с которым они познакомились в баре. Инцидент прокомментировали в полиции города.

Потерпевшая на своей страничке в Instagram рассказала, что в минувшую субботу они с подругой отдыхали в одном из столичных баров, там они познакомились с мужчиной, по словам женщины, новый знакомый оказался детским стоматологом.

По словам автора, позже ее подруга отлучилась в уборную, а этот мужчина пошел за ней и, как утверждает женщина, стал домогаться ее.

"Она пыталась защититься и оттолкнула его, вследствие чего сломала ему очки. После она подошла ко мне и сказала, чтобы я вызвала такси. Я вызвала такси, и мы с ней вышли из бара", - пишет автор.

Подруги решили отойти подальше от заведения, но к ним вышел новый знакомый. В руках у него, как заявила автор, был предмет, похожий на лопатку.

"Он начал нам угрожать, что сейчас он нас закопает и нас никто никогда не найдет. Параллельно он начал откручивать верхушку от этой лопаты, внутри было что-то типа ножика", - рассказала она.

К этому времени приехало такси. Автор пишет, что просила нападавшего одуматься и не делать глупостей.

"В этот момент он напал на меня, при этом кричал, что он убьет. Я упала, начала кричать и просить о помощи", - пишет женщина.

По ее словам, нападавшего оттолкнул таксист, но мужчина все равно успел ее ранить. Автор отметила, что обратилась в травмпункт - у нее есть справка. Также женщина опубликовала фото своей поврежденной руки, на рану наложили швы.

Автор также пишет, что после они обратились в полицию, были доставлены в участок, где их опросили. По ее словам, в участке они разговаривали и с нападавшим, которого предупредили, что данный вопрос намерены решать через суд.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили, что назначены соответствующие экспертизы.

"По данному факту нанесения телесных повреждений сотрудниками управления полиции района Байконыр установлен 30-летний правонарушитель. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.

Отметим, что согласно статье 34 УПК РК, в целях выполнения задач уголовного судопроизводства орган уголовного преследования обязан в пределах своей компетенции в каждом случае обнаружения признаков уголовного правонарушения принять все предусмотренные законом меры к установлению события уголовного правонарушения, изобличению лиц, виновных в совершении уголовного правонарушения, их наказанию, равно как принять меры к реабилитации невиновного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010241-krichal-chto-ubet-znakomstvo-s-parnem-v-bare-obernulos-napadeniem-v-astane/