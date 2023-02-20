Подавшегося в бега бывшего первого заместителя гендиректора компании задержали в Астане

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Подозреваемого в растрате 10 млн тенге компании задержали в Астане. Ранее мужчина был первым заместителем генерального директора одного из ТОО Павлодара, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

13 февраля в 23.00 при проведении оперативно-розыскных мероприятий павлодарские оперативники задержали в Астане 42-летнего мужчину.

Его подозревают в том, что он с 1 апреля по 20 июня 2018 года, будучи первым заместителем генерального директора одного из ТОО Павлодара, растратил вверенное ему имущество. После чего скрылся от органов предварительного расследования. Причиненный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

В настоящее время мужчина водворен в СИЗО столицы.

"Розыск лиц, совершивших преступления, оперативными сотрудниками ведется непрерывно. Люди, нарушившие закон, пускаются в бега в надежде избежать наказания. Практика показывает, что бегать, в принципе, не имеет смысла. Долгий сбор информации и перепроверка версий в конечном итоге заканчиваются тем, что ответить за совершенное деяние все равно придется", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Добавим, что за присвоение или растрату вверенного чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность по ст.189 УК РК

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010096-podavshegosya-v-bega-byvshego-pervogo-zamestitelya-gendirektora-kompanii-zaderzhali-v-astane/