Технику на миллион тенге вынесли из офиса астанинской компании ночью

Ноутбуки. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодого человека из Акмолинской области подозревают в краже служебных ноутбуков из офиса столичной компании, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Владелец офиса мебельной фурнитуры написал заявление в дежурную часть УП района "Есиль". Он сообщил, что неизвестные похитили имущество компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого.

"Выяснилось, что ночью, проезжая на своем авто Lada Granta мимо офисного здания по улице Сыганак, уроженец Акмолинской области совершил кражу техники.

Мужчина рассказал, что, воспользовавшись отсутствием посторонних, отжал окно офиса отверткой и украл служебные ноутбуки, лежащие на столе, после чего вынес из офиса технику и хотел сбыть по "дешевке", – говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный предпринимателю, составил около 1 млн тенге. По факту кражи проводится досудебное расследование. Сообщается, что подозреваемый в содеянном признался. Полицией проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

На сайте "Электронного правительства" приводится ряд правил, которых рекомендуется придерживаться, чтобы сделать свое жилье недоступным для воров.

Установите дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку.

Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не внутрь квартиры (ее труднее сломать) и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.

Будет здорово, если вы увеличите количество препятствий и дополнительно установите тамбурную дверь.

Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие решетки с точки зрения безопасности – стационарные: их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами. Но вот в случае пожара или прочих форс-мажоров стационарная решетка может сослужить плохую службу. Если единственным способом выбраться из квартиры останется окно, то можно оказаться в безвыходном положении.

Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие решетки с точки зрения безопасности – стационарные: их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами. Но вот в случае пожара или прочих форс-мажоров стационарная решетка может сослужить плохую службу. Если единственным способом выбраться из квартиры останется окно, то можно оказаться в безвыходном положении. Есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется. Эта услуга не из дешевых, но зато Вы можете выбрать тонированную пленку, что и от солнца укроет, и от любопытных взглядов. Да и теплоизоляция получится отличная.

Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется. Эта услуга не из дешевых, но зато Вы можете выбрать тонированную пленку, что и от солнца укроет, и от любопытных взглядов. Да и теплоизоляция получится отличная. Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие "жалюзи" отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки.

Такие "жалюзи" отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки. Можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию. Этот вариант может спасти Вам жизнь, если воры проникнут в жилище ночью. От оглушительного грохота Вы проснетесь, а воры (не факт, но чаще всего так) испугаются и убегут.

При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию. Этот вариант может спасти Вам жизнь, если воры проникнут в жилище ночью. От оглушительного грохота Вы проснетесь, а воры (не факт, но чаще всего так) испугаются и убегут. Есть еще вариант – автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в Ваше жилище устройство рассылает SMS или звонит (в случае с голосовым модулем) на указанный телефон хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008892-tehniku-na-million-tenge-vynesli-iz-ofisa-astaninskoy-kompanii-nochyu/