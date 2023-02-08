Электронные сигареты на 370 млн тенге пытались провезти через границу Казахстана

Электронная сигарета. Иллюстративное фото: Antoine Antoniol/Getty Images

Факты незаконного перемещения товаров через государственную границу выявили сотрудники пограничной службы Комитета Национальной безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ РК.

По информации ведомства, в феврале 2023 года Пограничной службой на автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области пресечена попытка провоза иностранными гражданами крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму более 370 млн тенге.

Помимо этого, на международном рейсе сообщением "Стамбул – Алматы" в аэропорту южной столицы была задержана гражданка Казахстана, пытавшаяся ввезти без сопроводительных документов изделия из золота на сумму около 10 млн тенге.

По информации КНБ, задержанные были переданы в территориальные подразделения комитета госдоходов МФ РК для дальнейшего разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008617-elektronnye-sigarety-na-370-mln-tenge-pytalis-provezti-cherez-granitsu-kazahstana/