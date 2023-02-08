Проблемы возникли у акмолинца из-за желания съездить в гости

Автомобиль на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Акмолинской области задержали по подозрению в угоне автомобиля. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел съездить в гости, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

6 февраля в отдел полиции Егиндыкольского района с заявлением обратилась местная жительница.

По словам женщины, неизвестные совершили угон ее легковой автомашины "ВАЗ-21099", которая находилась во дворе.

Оказалось, что ключи на момент похищения были в замке зажигания, из-за чего злоумышленнику не составило труда покинуть место происшествия.

Полицейские приступили к проведению оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Угнанный автомобиль был найден на следующее утро.

Подозреваемым оказался 22-летний односельчанин заявительницы, знакомый ее супруга. Акмолинец сумел беспрепятственно зайти на частную территорию и поехал на чужой машине в гости в соседний населенный пункт.

Факт зарегистрирован по ст.200 УК РК "Угон". Автомашина возвращена законной владелице.

Стражи порядка добавили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, а в конце прошлого года тоже взял чужой автомобиль, чтобы покататься, однако дело закончилось примирением.

Отметим, что по ст.200 УК РК:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительном сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008592-problemy-voznikli-u-akmolintsa-iz-za-zhelaniya-sezdit-v-gosti/