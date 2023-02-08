Казахстанец через Telegram пропагандировал вооруженный джихад

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В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о работе по выявлению и пресечению предпосылок терроризма и экстремизма. К примеру, жителя Актюбинской области отправили в колонию за призывы к джихаду, сообщается на сайте Генпрокуратуры РК.

В надзорном органе подчеркнули, что большую угрозу сегодня представляет распространение радикальных идей в интернете.

Еще в 2017 году в Казахстане запустили проект "Кибернадзор", который проверяет подозрительные веб-ресурсы. Данные передаются в компетентные госорганы. За время действия "Кибернадзора" в Казнете заблокировали более 900 тыс. веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.

Так, в конце 2022 года Генпрокуратура заблокировала доступ к YouTube-каналу лжепроповедника, причастного к международной террористической организации.

Кроме того, в Актюбинской области КНБ при координации Генпрокуратуры возбудил уголовное дело в отношении гражданина Б., который через Telegram распространял материалы вооруженного джихада. Приговором суда мужчину отправили в колонию на 6 лет за пропаганду терроризма.

На сайте Духовного управления мусульман Казахстана сообщается, что термин "джихад" в переводе с арабского языка означает "бороться", "прилагать усилия", "стремиться", "стараться", то есть имеет широкое значение.

"Но в деструктивных нетрадиционных религиозных течениях он трактуется совсем в ином ключе, призывая к вооруженному сопротивлению легитимной власти.

Такое понимание существенно сужает значение данного термина, в то время как истинный смысл слова "джихад" означает стремление к благим целям, начинаниям, то есть к приложению усилий, к рвению, борьбе ради воплощения в жизнь чего-то светлого, доброго, что принесет пользу не только тебе, но и окружающим", – объяснял ранее исламовед, заведующий отделом проповеди и разъяснительной работы ДУМК Ершат Онгаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008521-kazahstanets-cherez-telegram-propagandiroval-vooruzhennyy-dzhihad/