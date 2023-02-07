Электронный браслет надели на чиновницу в Актобе

Электронный браслет. Иллюстративное фото: polisia.kz

Начато расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области, сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

Чиновницу подозревают в неоднократном получении взяток на общую сумму 1,2 млн тенге от людей с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

"Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в Антикоре.

По информации официального сайта, задачей Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области является реализация государственной политики в области пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты инвалидов, медико-социальной экспертизы, обязательного социального страхования, социальной поддержки семей с детьми, предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан.

Отдел медико-социальной экспертизы №4 входит в состав регионального департамента и является его структурным подразделением. В его функции, в частности, входит проведение медико-социальной экспертизы с вынесением коллегиального экспертного заключения об установлении/не установлении инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определении необходимых мер социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008425-elektronnyy-braslet-nadeli-na-chinovnitsu-v-aktobe/