"Ужасное отношение": задержание водителя с применением силы возмутило астанчан

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

В социальных сетях появилось видео, снятое очевидцами в Астане, на кадрах которого видно, что полицейские проводят задержание. Автор и некоторые пользователи возмутились тем, как был задержан мужчина. В полиции города прокомментировали данный инцидент.

Ролик был опубликован в Instagram-паблике kris.p.astana. Девушка за кадром возмущается действиями полиции.

"Ужасное отношение сотрудников правоохранительных органов к гражданам", – пишет автор.

В публикации говорится, что мужчина, которого задерживают, поцарапал чужую машину. На место прибыли полицейские и приступили к задержанию. По словам автора, задержанный признал свою вину и хотел объясниться, но его затолкали в машину.

В комментариях под видео пользователи разделились на два лагеря: некоторые осудили действия правоохранителей, другие же посчитали, что ситуация требовала от полицейских такого подхода.

Столичные полицейские прокомментировали произошедшее. В пресс-службе ДП Астаны заявили, что нарушитель был пьян и оказывал сопротивление.

"5 февраля текущего года поступило обращение от жителей о повреждении автомашины во дворе дома. По прибытии сотрудника полиции мужчина, находясь в алкогольном опьянении, оказал физическое неповиновение. В целях его задержания в отношении правонарушителя применена физическая сила", – уточнили в департаменте полиции города.

По информации ДП города, задержанного доставили в Центр медико-социальной реабилитации.

Уточняется, что по результатам освидетельствования правонарушитель привлечен к адмответственности за нарушение общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008118-uzhasnoe-otnoshenie-zaderzhanie-voditelya-s-primeneniem-sily-vozmutilo-astanchan/