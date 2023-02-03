Суды Жетысуской области получили сообщения о бомбах в здании (видео)

Полиция оцепила улицу. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

В пятницу, 3 февраля, суды Жетысуской области получили на почту письма с угрозами - неизвестный сообщил, что в здании судов Алматинской области заложена взрывчатка, сообщает официальный Telegram-канал "Новости МВД".

Специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в регионе.

В ходе проверки никаких взрывных устройств не нашли.

Учитывая, что в сообщении говорилось об Алматинской области, собранные материалы направлены в Департамент полиции Алматинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет", - напомнили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008011-tri-suda-zhetysuskoy-oblasti-poluchili-soobscheniya-o-bombah-v-zdanii-video/