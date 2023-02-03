Ущерб на 6 млрд тенге: 16 человек осудили по делу финпирамиды в Алматы
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В Алматы вынесли приговор организаторов финансовой пирамиды, имевшей филиалы в 12 городах Казахстана. Нанесенный казахстанцам ущерб оценили в более чем 6 млрд тенге, сообщается на официальной Facebook-странице суда Алматы.
На скамье подсудимых оказались 16 человек, среди которых организаторы финпирамиды и руководители филиалов компании. Их обвиняли по двум статья УК РК - руководство финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничество в легализации денег, полученных преступным путем.
Как установил суд, обвиняемые организовали и руководители финпирамидой с мая 2017 по декабрь 2020 года.
"Согласно разработанному плану, подсудимый А. и другие открыли ТОО «Q» и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения.
Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков, за счет денежных взносов новых вкладчиков", - говорится в сообщении.
При этом филиалы финпирамиды работали в 12 городах страны - в Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре и Усть-Каменогорске. В офисах компании занимались привлечением новых вкладчиков.
о делу проходило 1345 потерпевших, которым нанесен ущерб на общую сумму 6,1 млрд тенге.
Все 16 подсудимых признаны виновными по обоим статьям. 15 из них осуждены на сроки от 6 лет 2 месяцев до 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Им на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями.
Одного подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы, но по амнистии к 30-летию независимости неотбытая часть наказания сокращена на одну вторую часть и окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008009-uscherb-na-6-mlrd-tenge-organizatorov-finpiramidy-osudili-v-almaty/