Полицейские Астаны задержали предполагаемых домушников в Алматы

Вор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Столичные стражи порядка провели задержание предполагаемых воров-домушников в Алматы - злоумышленники с украденным сумели уехать из Астаны, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, молодые люди в возрасте 21 и 23 лет в поисках денежных средств задались преступным умыслом и, отследив в столице дом по улице Домалак ана, где целый день не было света, забрались в него.

Уточняется, что к дому они прибыли в ночное время и, убедившись, что там отсутствуют камеры видеонаблюдения и охранная сигнализация, перепрыгнули через забор.

Сообщается, что домушники вскрыли решетку и отжали окно, чтобы пробраться внутрь дома.

Как отметили в полиции, им удалось совершить кражу золотых изделий, а также 5 тыс. долларов.

Помимо этого, злоумышленники нашли ключи от машины, вскрыли авто, но не нашли в салоне ничего ценного. После покинули место преступления.

По информации стражей порядка, в этот же день они покинули Астану и направились в Шымкент, где сумели сбыть краденое, а после выехали в Алматы.

Подозреваемых задержали в южной столице.

Сейчас они находятся под стражей. Предполагаемые домушники дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Задержанные подозреваются в совершении трех аналогичных краж, однако проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007621-politseyskie-astany-zaderzhali-predpolagaemyh-domushnikov-v-almaty/