Павлодарец "заработал" на обещаниях 52 млн тенге

Пачки денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Два факта мошенничества на 52 млн тенге раскрыли павлодарские полицейские. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний горожанин, сообщает Telegram-канал "Новости МВД РК".

По данным правоохранителей, жителю Успенского района Павлодарской области пообещали доставить семена подсолнечника и взяли у него 28 млн тенге. Позже некто завладел пшеницей одной из организаций Барнаула (Россия) на сумму свыше 24 млн тенге.

Выяснилось, что к обоим фактам может быть причастен житель Павлодара. Стажи порядка задержали 40-летнего подозреваемого.

Также стало известно, что на территории региона зарегистрировано уже 7 аналогичных эпизодов.

Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Мужчина водворен в ИВС.

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007583-pavlodarets-zarabotal-na-obeschaniyah-52-mln-tenge/