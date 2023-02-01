Павлодарец "заработал" на обещаниях 52 млн тенге
Опубликовано:
Два факта мошенничества на 52 млн тенге раскрыли павлодарские полицейские. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний горожанин, сообщает Telegram-канал "Новости МВД РК".
По данным правоохранителей, жителю Успенского района Павлодарской области пообещали доставить семена подсолнечника и взяли у него 28 млн тенге. Позже некто завладел пшеницей одной из организаций Барнаула (Россия) на сумму свыше 24 млн тенге.
Выяснилось, что к обоим фактам может быть причастен житель Павлодара. Стажи порядка задержали 40-летнего подозреваемого.
Также стало известно, что на территории региона зарегистрировано уже 7 аналогичных эпизодов.
Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Мужчина водворен в ИВС.
В соответствии со ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, -
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007583-pavlodarets-zarabotal-na-obeschaniyah-52-mln-tenge/