Казахстанка лишилась крупной суммы в надежде получить 380 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Актау понадеялась получить кредит на сумму 380 млн тенге, заплатила около 4 млн тенге, но осталась ни с чем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

Как рассказали в ведомстве, жительница Актау обратилась в полицию и сообщила, что некая девушка пообещала ей кредит на сумму 380 млн тенге, однако свое слово не сдержала. При этом в качестве предоплаты потерпевшая отдала 3,9 млн тенге.

Стражи порядка задержали 21-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Проводится расследование.

Согласно ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Правоохранители отмечают, что в последнее время участились случаи мошенничества, поэтому они просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

"Помните: если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или подозреваете, что в отношении вас запланированы противоправные действия, немедленно обратитесь в полицию", - призывают в ДП Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007451-kazahstanka-lishilas-krupnoy-summy-v-nadezhde-poluchit-380-mln-tenge/