Авто угнали с парковки в одном из торговых центров в Алматы

Задержанные. Фото: Polisia.kz

С парковки в одном из торговых центров в Алматы угнали автомобиль. Позже полиция "по горячим следам" задержала подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полиция Жетысуского района сообщила, что с парковки одного из торговых домов в Алматы был совершен угон автомашины ВАЗ-2114.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в совершении данного преступления – гражданина Н., который в содеянном признался.

"Автомашина в качестве вещественного доказательства изъята и приобщена к материалам уголовного дела. Подозреваемый в содеянном полностью признался. Сейчас мы проверяем его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Задержанный водворен в ИВС", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК РК.

Согласно статье 188 УК РК, кража – тайное хищение чужого имущества.

В соответствии с частью 2 данной статьи преступление наказывается:

штрафом в размере до 3000 МРП (9,1 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007450-avto-ugnali-s-parkovki-v-odnom-iz-torgovyh-tsentrov-v-almaty/