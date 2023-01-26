Замглавы филиала "Казпочты" арестовали в Павлодаре

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместителя руководителя филиала "Казпочты" в Павлодарской области заподозрили в получении взятки и вымогательстве. С санкции суда он был арестован, передает телеканал "Хабар 24".

По данным Антикора, он запросил у представителей подрядной организации два миллиона тенге за подписание актов выполненных работ.

Отмечается, что факт удалось выявить с помощью службы внутренней безопасности почтового оператора.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.

"Он вымогал у предпринимателя два миллиона тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Буквально вчера он с санкции суда заключен под стражу", – заявил руководитель Департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области Дархан Куракбаев.

Отметим, что наказание за получение взятки установлено в статье 366 Уголовного кодекса РК.

Так, получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, занимающим ответственную госдолжность или должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006956-zamglavy-filiala-kazpochty-v-pavlodare-arestovali-po-podozreniyu-vo-vzyatochnichestve/