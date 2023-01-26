АФМ: Дорогу при полном отсутствии дорожного полотна приняли в эксплуатацию в СКО

Дорога. Кадр из видео: АФМ РК

В Северо-Казахстанской области приняли в эксплуатацию дорогу, на которой не было дорожного полотна. Сумма ущерба составила около 450 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в Северо-Казахстанской области выявили хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл – Ел бесігі".

"В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге", - сообщили в АФМ.

По факту хищения средств при строительстве дороги в районе имени Габита Мусрепова было возбуждено уголовное дело. Выявлены подозреваемые. Дело уже направлено в суд.

В ведомстве добавили, что строительство данной автодороги для местных жителей имеет социальное значение из-за отдаленности от районного центра. После проведенной работы строительство продолжили, отдельные участки уже функционируют в настоящее время.

Как отмечается на официальном сайте акимата района имени Габита Мусрепова, Куйбышевский район был образован в Северо-Казахстанской области в 1969 году. 11 июня 2002 года его переименовали в район имени Габита Мусрепова.

Территория - 11,09 тыс. кв. км., удельный вес по территории Северо-Казахстанской области составляет 11,3%, третье место.

Численность населения на 1 января 2021 года - 37 506 человек. Численность районного населения составляет 12 137 человек или 30,4%, сельского - 26 102 человека или 69,6%.

По данным официального информационного ресурса премьер-министра РК, программа "Ауыл – Ел бесігі" начала действовать в 2019 году. Ее главная цель - улучшение жизни людей на селе: строительство дорог, обеспечение водой, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, создание рабочих мест.

Для достижения поставленной цели реализуются меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных благ и государственных услуг, созданию комфортной среды проживания для сельских жителей. В рамках проекта определены более 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает почти 90% сельского населения страны. В частности, отобрано 1 173 опорных и 2 388 спутниковых сел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006891-afm-dorogu-pri-polnom-otsutstvii-dorozhnogo-polotna-prinyali-v-ekspluatatsiyu-v-sko/