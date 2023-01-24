Обыски провели в служебных кабинетах и домах чиновников в Туркестане

Стол и кресло в кабинете. Иллюстративное фото: pexels.com

Заведено уголовное дело в отношении руководителя Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области и его подчиненных. В их служебных кабинетах, домах и машинах провели обыски, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного суда.

Как пояснил пресс-секретарь областного суда Асет Серикбаев, в настоящее время уголовное дело в отношении чиновников еще находится в Антикоррупционной службе.

"В специализированном следственном суде Туркестана 7 января 2023 года был рассмотрен материал по оценке законности уже проведенного без санкции суда обыска жилых домов, служебных кабинетов и автомашин подозреваемых.

Всего по делу проходят четыре человека: руководитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, два его заместителя и начальник отдела", - сообщил Асет Серикбаев.

Он добавил, что постановлением суда проведенный обыск признан законным. Других материалов в суд не поступало.

По информации официального сайта, Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере образования на территории региона.

Динислам Болатханулы. Фото: gov.kz

Возглавляет ведомство Динислам Болатханулы. Он родился в 1978 году в Туркестане. По образованию - филолог, преподаватель казахского языка и литературы, правовед, имеет степень кандидата филологических наук. Выпускник Международного казахско-турецкого университета имени Ясави, Северо-Казахстанского государственного и Карагандинского экономического университетов.

Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем кафедры казахской филологии СКГУ. На свою должность был назначен в апреле 2022 года. До этого работал руководителем управления образования Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006592-obyski-proveli-v-sluzhebnyh-kabinetah-i-domah-chinovnikov-v-turkestane/