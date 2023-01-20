Антикор завел дело на руководство парка "Медеу" в Алматы

Медеу. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Алматинский департамент Антикора завел уголовное дело на должностных лиц КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" и заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

В систематическом получении взяток заподозрили заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы.

"Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 млн тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах", – сообщили в Антикоре.

Кроме того, в совершении коррупции уличено руководство подведомственной организации акимата – "Государственный региональный природный парк "Медеу".

"Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев", – добавили в Агентстве по противодействию коррупции.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте парка, его площадь включает в себя урочища Медеу, Шымбулак, Бутаковка и составляет более 700 га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006185-antikor-zavel-delo-na-rukovodstvo-parka-medeu-v-almaty/