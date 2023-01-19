Казахстанца, руководившего предприятием по добыче золота, арестовали в Кыргызстане

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Бишкеке водворили в СИЗО бывшего исполнительного директора одного из золотодобывающих предприятий Кыргызстана Каната Курманова, передает 24.kg. Он является гражданином Казахстана.

Как сообщили изданию в Генпрокуратуре Кыргызстана, бывшего исполнительного директора ЗАО "Кумтор Голд Компани" Каната Курманова водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Отмечается, что решением суда бывший топ-менеджер компании будет содержаться под арестом до марта.

Курманова объявили в розыск еще 15 сентября 2022 года. Тогда ему предъявили обвинение по статье "Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах" УК КР. Судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже объявленный в розыск Курманов был доставлен в Кыргызстан из Турции.

В ГП страны уточнили, что его задержали 14 января при пересечении госграницы в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке.

Добавим, что ранее издание Sputnik Кыргызстан приводило слова Курманова о том, что он является гражданином Казахстана.

"Родился я в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Когда мне исполнилось три года, родители переехали в Казахстан. Отец — кыргыз, мать — казашка. Сегодня являюсь гражданином Казахстана", – говорил Курманов.

Сообщается, что в прошлом году Генпрокуратура возбудила три уголовных дела после проверки деятельности "Кумтор голд компани".

Надзорное ведомство заявило, что в результате коррупционной схемы должностных лиц государству причинен ущерб почти на 1 миллиард сомов (5,4 млрд тенге).

Добавим, что, как отмечается на официальном сайте ЗАО "Кумтор Голд Компани", рудник "Кумтор", расположенный в Кыргызской Республике, является крупнейшим золоторудным предприятием страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005987-kazahstantsa-rukovodivshego-predpriyatiem-po-dobyche-zolota-arestovali-v-kyrgyzstane/