Оружие, наркотики и средства для прослушки нашли у жителя Алматы (видео)

Изъятое оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Крупная партия наркотиков и оружие изъяты из незаконного оборота полицейскими Алматы, также у подозреваемого нашли спецсредства, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Жителя Алматы задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере. Помимо запрещенных веществ, в квартире 52-летнего гражданина полицейские обнаружили спецсредства, предназначенные для скрытой съемки и прослушки, травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и 6 видов различных ножей, имеющих признаки холодного оружия.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов рассказал подробности.

"При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято около более 2 кг вещества коричневого цвета со специфическим запахом, а также полиэтиленовый пакет с веществом в виде семян, коричневого цвета со специфическим запахом. Предположительно, речь идет о наркотическом средстве – гашиш и семенах конопли", – сообщил он.

В настоящее время по факту наркопреступления и хранения оружия зарегистрировано досудебное расследование.

В полиции также отметили, что во время следствия будет учитываться и прежняя судимость фигуранта.

Следствие выясняет, откуда подозреваемый получил зелье и для чего хранил. Вместе с тем будет установлена цель хранения оружия и специальных технических средств, уточнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005855-oruzhie-narkotiki-i-sredstva-dlya-proslushki-nashli-u-zhitelya-almaty-video/