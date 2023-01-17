Алматинца на улице заставили перевести 2,5 млн тенге на подставной счет

Нож. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Алматы вечером на улице лишился 2,5 млн тенге. По словам потерпевшего, его заставили перевести эту сумму на подставной счет. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, вечером в районе пересечения улиц Саина и Улугбека пятеро молодых людей напали на прохожего и, угрожая ножом, забрали у него смартфон. После чего потерпевшего заставили совершить перевод 2,5 млн тенге на подставной счет.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались жители Алматинской области 2000, 2001 и 2003 годов рождения.

"В городе молодые люди жили на съемной квартире, нигде не работали. На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Действия задержанных квалифицированы по части 3 статьи 192 УК РК, согласно которой, разбой, совершенный:

с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; с целью хищения имущества в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005664-almatintsa-na-ulitse-zastavili-perevesti-25-mln-tenge-na-podstavnoy-schet/