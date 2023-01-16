Астанчанка лишилась смартфонов после знакомства с мужчиной в кафе

Смартфоны. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница столицы лишилась смартфонов после того, как познакомилась с мужчиной кафе, а затем пригласила его к себе домой. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что по подозрению в совершении краж смартфонов был задержан 35-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась в кафе. Затем они продолжили знакомство в квартире астанчанки.

"Находясь в гостях, "ухажер" предложил выпить. В момент, когда хозяйка заснула, мужчина воспользовался ситуацией и похитил принадлежащие женщине телефоны.

Покинув квартиру, злоумышленник продал средства связи прохожему", – сообщили в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания. Полицейские также изъяли вещественные доказательства.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Ранее в Караганде задержали подозреваемого в кражах у женщин, которых он приглашал на свидания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005500-astanchanka-lishilas-smartfonov-posle-znakomstva-s-muzhchinoy-v-kafe/