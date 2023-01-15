Подпольный покерный клуб выявили в квартире в Актау

Набор для покера. Иллюстративное фото: pixabay.com

В одной из квартир жилого комплекса в 17 микрорайоне Актау выявили покерный клуб. Предполагаемого организатора задержали - ведется досудебное расследование.

В департаменте экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области сообщили корреспондентам местного издания "Лада", что житель Актау был задержан в одной из квартир в 17 микрорайоне города.

Предполагается, что мужчина организовал подпольный покерный клуб. На месте обнаружили игральные фишки и карты.

Стражи порядка начали расследование по уголовной статье "Организация незаконного игорного бизнеса".

По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины виновных лиц, отметили в ДЭР региона.

Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до двух лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005406-podpolnyy-pokernyy-klub-vyyavili-v-kvartire-v-aktau/