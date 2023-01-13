Более 30 тыс. бутылок нелегального алкоголя изъяли на западе Казахстана (видео)

Изъятый нелегальный алкоголь. Кадр из видео: instagram.com/mangystaumkd12

В Мангистауской области выявили факт хранения алкогольной продукций с поддельными учетно-контрольными марками, передает Департамент государственных доходов по Мангистауской области в своей официальной странице в Instagram.

В поселке Шетпе Мангистауского района обнаружена алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками. Всего изъято 31 099 бутылок.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК.

Отмечается, что незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции.

"Учитывая общественную опасность данных правонарушений, работа в данном направлении продолжается, в связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься - осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в публикации.

В соответствии с частью 2 статьи 233 УК РК, изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Однако, согласно примечанию, лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005317-bolee-30-tys-butylok-nelegalnogo-alkogolya-izyali-na-zapade-kazahstana-video/