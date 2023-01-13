Казахстанку ослепило желание получить большое наследство в 500 тыс. евро

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

45-летняя жительница Костаная поверила сообщению о том, что она стала наследницей большого состояния - 500 тыс. евро (почти 250 млн тенге), однако надеждам женщины не суждено было сбыться, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, с жительницей Костаная связался человек и сообщил, что она унаследовала 500 тыс. евро. Для того, чтобы получить деньги, ей необходимо было предоставить свои персональные данные и номера карт.

Женщина все сделала, как ее проинструктировали, но в итоге лишилась своих 2,5 млн тенге.

Еще два случая мошенничества произошли в Рудном. В обоих фигурируют люди, представлявшиеся сотрудниками безопасности банка. Так, одна 57-летняя женщина лишилась 174 тыс. тенге, лежавших на ее счету.

У второй злоумышленники не только сняли со счета 700 тыс. тенге, но и оформили на нее кредит на сумму 3 млн тенге.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005264-kazahstanku-oslepilo-zhelanie-poluchit-bolshoe-nasledstvo-v-500-tys-evro/