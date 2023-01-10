Спецоперацию по задержанию закладчиков-гастролеров провели в Кокшетау

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

В Кокшетау задержали предполагаемых закладчиков, которые могли распространять наркотики в нескольких регионах Казахстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых кокшетауские оперативники провели 9 января. Как рассказали в полиции, стражи порядка остановили автомобиль марки Kia Rio, в салоне которой находилось двое астанчан – 22-летний водитель и 26-летний пассажир.

Был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято порошкообразное вещество, предположительно синтетические наркотики, расфасованные в 168 свертков.

Как заявили в полиции, получая "синтетику" в Астане, задержанные реализовывали ее в Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске и Петропавловске.

По версии правоохранителей, задержанные распространяли наркотики в течение полугода. Также выяснилось, что один из них сам употребляет "синтетику".

Факт незаконного хранения наркотических средств был зарегистрирован в ЕРДР. Вещество направили на экспертизу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004815-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-zakladchikov-gastrolerov-proveli-v-kokshetau/