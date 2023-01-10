100 килограммов сырья для наркотиков нашли в подпольной лаборатории в Алматы (видео)

Изъятые вещества и задержанный мужчина. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские "накрыли" накролабораторию в одном из районов города. Также стражи порядка задержали подозреваемого, который, по версии следствия, сам готовил, расфасовывал и реализовывал наркотик, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По сообщению полиции, производство синтетических наркотиков было расположено в одном из частных домов в Алатауском районе города.

Предполагается, что работал в подпольной лаборатории 32-летний мужчина, который являлся по совместительству и "химиком", и фасовщиком, и оптовым реализатором.

"Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена – она подтвердилась. На протяжении нескольких месяцев "производственник" наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик "мефедрон".

Как установлено, гражданин Б. следовал онлайн-инструкциям своего так называемого работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья", – заявил замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Сообщается, что подозреваемый арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае он, по версии следствия, разместил нарколабораторию, а сам проживал в основном строении.

"Подозреваемый утверждает, что заинтересовался преступным предложением из-за щедрой оплаты труда", – добавил полицейский.

В ходе специальной операции подозреваемый был задержан, а нарколаборатория – ликвидирована.

Как сообщили стражи порядка, при обыске в помещениях нашли прекурсоры, сырье, готовый к реализации синтетический наркотик и инвентарь в виде стеклянных тар, полиэтиленовых канистр с жидкостями, пробирок, бутылей, весов и электрических печей.

Общий вес изъятого сырья составил 100 килограммов.

Подозреваемый водворен изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Аханов также добавил, что в настоящее время полицейские устанавливают другие звенья криминального промысла.

Добавим, что согласно указанной статье Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

При этом, согласно третьей статье, то же деяние наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, если оно было совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004771-podpolnuyu-laboratoriyu-obnaruzhili-politseyskie-v-almaty-video/