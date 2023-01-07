Бизнесмена из Актобе обвинили в неуплате почти 1,5 млрд тенге налогов и осудили на 4 года

Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директора ТОО "АктобеЭлектросетьстрой" обвинили в неуплате налогов на сумму 1 млрд 491 млн тенге. Хотя он не признал своей вины, суд вынес обвинительный приговор, лишив его свободы на 4 года, передает газета "Диапазон".

Как сообщает издание, Департамент экономических расследований обвинил директора ТОО "АктобеЭлектросетьстрой" Булата Кушкенова в неуплате налогов на сумму 1 млрд 491 млн тенге за период с 2015 по 2017 год.

По данным суда, обвиняемый вносил искаженные данные в декларацию о доходах и расходах, использовал счет-фактуры без фактического выполнения работ.

"Сам подсудимый вину не признал. Уверял, что работал с госзакупом, прибегал к услугам субподрядчиков, ложные счета-фактуры не использовал. Также, по его словам, все работы он проводил, товары поставлял, и они потом использовались при строительстве объектов, которые уже сдали в эксплуатацию", – пишет издание.

Кушкенов просил суд проверить все доводы адвоката.

Тем не менее суд не поверил оправдательным показаниям и решил, что обвиняемый виновен в неуплате налогов.

Таким образом, суд приговорил Булата Кушкенова к 4 годам лишения свободы. Его взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Кроме того, осужденного обязали возместить ущерб государству на сумму 1 млрд 491 млн тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК, наказание за уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организаций прописано в статье 245.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004513-biznesmena-iz-aktobe-obvinili-v-neuplate-pochti-15-mlrd-tenge-nalogov-i-osudili-na-4-goda/