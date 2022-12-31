Семейчанин установил приложение и лишился около 6 млн тенге

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Семея установил на свой мобильный телефон приложение AnyDesk после звонка "работников банка" и лишился 5,8 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 27 декабря 36-летнему жителю Семея позвонили неизвестные и представились работниками банка.

Чтобы он поверил, назвали его имя, фамилию, отчество, дату рождения и иные личные данные.

После чего молодого человека убедили установить приложение AnyDesk якобы для того, чтобы обеспечить двухфакторную защиту банковских карт.

Потерпевший выполнил указание и сообщил звонившим пришедший на телефон одноразовый код. С этого момента злоумышленники получили доступ к устройству своей жертвы, в результате чего мужчина лишился 5,8 млн тенге.

Как отметил начальник отдела криминальной полиции УП Семея Ернар Ахметов, с помощью приложения AnyDesk можно получить полный доступ к чужому компьютеру или мобильному телефону, чем и пользуются аферисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003873-semeychanin-ustanovil-prilozhenie-i-lishilsya-okolo-6-mln-tenge/