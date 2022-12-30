Девушка помогла возлюбленному, а потом была вынуждена обратиться в полицию Шымкента

Девушка и парень. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте 28-летняя девушка взяла кредит и сдала в ломбард телефон, чтобы помочь своему парню, а потом обратилась в полицию. Подробности этой истории озвучиваются на официальной странице городского ДП в Instagram.

По данным ведомства, 20 декабря в полицию обратилась жительница Шымкента. Она рассказала, что взяла кредит на свое имя, чтобы помочь возлюбленному.

Кроме того, сдала в ломбард свой телефон. Получив за него 250 тыс. тенге, тоже передала деньги своему парню. Однако он ей так ничего и не вернул. Общая сумма ущерба составила 2 275 000 тенге.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток. Им оказался 29-летний безработный житель Шымкента.

Сам молодой человек сообщил, что пойти на это его вынудила нехватка средств, он сожалеет о произошедшем. Деньги были потрачены на личные нужды. Поводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003786-devushka-pomogla-vozlyublennomu-a-potom-byla-vynuzhdena-obratitsya-v-politsiyu-shymkenta/