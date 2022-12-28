Акмолинец решил забрать маму с корпоратива и нарвался на неприятности

Остановленный автомобиль. Фото: ДП Акмолинской области

Житель Акмолинской области решил забрать маму с корпоратива и сел пьяный за руль автомобиля, при этом ранее он уже был лишен водительских прав, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, в ночь на 27 декабря в Макинске возле одного из увеселительных заведений был остановлен автомобиль Volkswagen Golf под управлением 36-летнего мужчины.

Полицейских насторожила манера вождения: машина ехала, виляя из стороны в сторону. Опасения стражей порядка подтвердились.

Медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

При проверке по базам данных стало известно, что мужчина в 2021 году был лишен водительских прав на 7 лет.

По словам самого акмолинца, нетрезвым за руль он сел, потому что не мог найти такси, чтобы забрать маму после новогоднего корпоратива.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.346 ч.1 УК РК (Управление ТС лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003445-akmolinets-reshil-zabrat-mamu-s-korporativa-i-narvalsya-na-nepriyatnosti/