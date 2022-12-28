Казахстанца с помощью хитрой схемы "кинули" на 110 млн тенге

Задержание. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области с помощью хитрой схемы предпринимателю нанесли ущерб на сумму почти в 110 млн тенге. Двоих подозреваемых задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился 46-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия, занимающийся разведением крупного рогатого скота.

Бизнесмен сообщил, что с октября 2021 по август 2022 года были похищены племенные коровы, принадлежащие ТОО.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.188-1 ч.4 УК РК (Скотокрадство).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители Шуского района и Алматы 50-ти лет. Они дали признательные показания.

Оказалось, что для хищения была разработана хитрая схема. Следствием установлено, что пастух заявителя заранее планировал, из какой кошары забрать скот. Он специально смешивал два стада и пас их. Вечером вместе с другим скотником разделял животных, но часть из них незаметно уводил к себе.

Ночью лишнюю скотину он отгонял в соседнее крестьянское хозяйство, где управляющий в последующем сбывал краденый скот. Так удалось похитить 137 коров. Сумма ущерба составила 109,6 млн тенге.

Сейчас подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003422-kazahstantsa-s-pomoschyu-hitroy-shemy-kinuli-na-110-mln-tenge/