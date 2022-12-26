Машину казахстанки несколько раз перепродали без ее ведома (видео)

Задержанный автомобиль. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

В Актобе была задержана автомашина, принадлежащая жительнице Павлодарской области, которую несколько раз уже успели перепродать. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Стражи порядка установили, что житель Актюбинской области в августе 2021 года попросил у жительницы Павлодарской области ее машину Renault Logan для поездки в Актобе.

Затем, отмечают правоохранители, не поставив в известность хозяйку автомобиля, он продал транспортное средство, а деньги забрал себе.

В итоге машину перепродали еще несколько раз. Задержали ее в Актобе, на ней был установлен номер Кыргызстана.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.386 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003113-mashinu-kazahstanki-neskolko-raz-pereprodali-bez-ee-vedoma-video/