12 тыс. евро украли из раздевалки фитнес-клуба в Алматы

Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские южной столицы задержали мужчину, которого подозревают в краже 12 тыс. евро из раздевалки одного из фитнес-клубов в Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полицейскими был задержан 32-летний мужчина, который приехал в Алматы. В южной столице он, по данным правоохранителей, снимает квартиры - постоянно меняет место жительства.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков рассказал подробности.

"Орудовал он только в фитнес-клубах. Приходил в спортзалы под видом клиента, под вымышленными анкетными данными записывался на разовую тренировку, в зале находился не более получаса, а затем передислоцировался в раздевалку. Там он в личных вещах посетителей находил ключи от шкафчика, вскрывал их и уносил с собой чужие денежные средства, телефоны и украшения", - сообщил полицейский.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По информации правоохранителей, установлена его причастность к 10 эпизодам краж, однако их может быть больше.

Искаков подчеркнул, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003027-12-tys-evro-ukrali-iz-razdevalki-fitnes-kluba-v-almaty/