Судоисполнителя из Астаны осудили за неуплату алиментов своим детям

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Судебного исполнителя в Астане осудили за то, что он не оплачивал алименты на содержание своих детей. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в прокуратуре столицы.

В ведомстве сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье 139 УК (Неисполнение обязанностей в течение более трех месяцев по уплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

"Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны судебный исполнитель осужден к 1 году ограничения свободы.

Аналогично в текущем году за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей осуждены 10 должников", – сообщили в прокуратуре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002831-sudoispolnitelya-iz-astany-osudili-za-neuplatu-alimentov-svoim-detyam/